Nasce il coordinamento cittadino del Pd | il circolo sarà guidato fino al congresso

La segreteria regionale del Partito Democratico ha comunicato la creazione di un nuovo coordinamento cittadino ad Agrigento, incaricato di gestire il circolo locale fino alla prossima assemblea congressuale. La decisione riguarda l'organizzazione e la guida del partito nella città, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative fino al momento della convocazione del congresso. La figura che guiderà il circolo sarà nominata nel dettaglio nelle prossime settimane.

La segreteria regionale del Partito democratico annuncia la nascita del coordinamento cittadino di Agrigento, che guiderà il circolo fino al prossimo congresso.“Il Pd, malgrado la defezione del segretario cittadino in piena campagna referendaria e durante la costruzione della lista - si legge. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Referendum sulla giustizia, nasce a Ortona il Coordinamento cittadino per il NoIn vista del voto del 22 e 23 marzo, fronte civico e progressista unito contro la riforma: primo appuntamento pubblico il 27 febbraio alla Sala Eden... Leggi anche: Castelvenere, Congresso del Circolo PD: elezione del segretario e rinnovamento del Direttivo Argomenti più discussi: Elezioni a San Vito dei Normanni: Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Viva; A Crotone nasce il partito Libertà è Democrazia. Agrigento, il PD rilancia dopo l'addio del segretario: nasce il nuovo coordinamento per le elezioniNonostante il terremoto interno provocato dall' addio del segretario cittadino proprio nel momento più delicato della costruzione delle liste e della campagna elettorale, i dem siciliani serrano i ... lasicilia.it Nasce Emilia Romagna Civica: I cittadini vogliono contare di piùE’ il coordinamento regionale di Progetto Civico Italia. Obiettivo elezioni politiche: Con i nostri dieci coordinatori provinciali vogliamo partire dai ... bologna.repubblica.it Il cancro non nasce all’improvviso, ma si sviluppa lentamente, spesso senza dare segnali per anni, fino a quando qualcosa cambia e la sua crescita diventa più rapida e pericolosa. Uno studio dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, insieme alla Vanvitelli, all - facebook.com facebook Transizione ecologica, nasce SHIFT, alleanza tra industria, ricerca e territori x.com