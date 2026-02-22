Referendum sulla giustizia nasce a Ortona il Coordinamento cittadino per il No

A Ortona, il Coordinamento cittadino per il No al referendum sulla giustizia nasce per opporsi alle modifiche proposte. La creazione del gruppo deriva dalla preoccupazione dei cittadini riguardo alle possibili conseguenze di questa riforma. Il coordinamento mira a coinvolgere più persone e informarle sui rischi di cambiamenti che potrebbero influenzare il sistema giudiziario locale. La decisione si è concretizzata durante una riunione pubblica aperta a tutti i residenti.

In vista del voto del 22 e 23 marzo, fronte civico e progressista unito contro la riforma: primo appuntamento pubblico il 27 febbraio alla Sala Eden Si è costituito a Ortona il Coordinamento cittadino per il No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa da un ampio fronte civico, democratico e progressista. Fanno parte del Coordinamento il Partito Democratico, Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista, Anpi e Cgil. L’incontro inaugurale si è svolto nella sede del Circolo del Partito Democratico, dove tutte le organizzazioni presenti hanno espresso in modo chiaro la propria posizione a favore del No. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nasce il comitato cittadino per il No al referendum sulla giustiziaIl comitato cittadino di Santa Maria Capua Vetere si è costituito ieri presso l'Open Space di corso Aldo Moro, in risposta alla proposta di referendum sulla giustizia prevista per marzo 2026.

A Nerviano nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustiziaTra i promotori del comitato ANPI, Legambiente, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e SPI CGIL. Urne aperte per il referendum domenica 22 e lunedì 23 marzo ... legnanonews.com

Referendum Giustizia, a Crotone nasce il comitato del Si!CROTONE – Il dibattito sul Referendum confermativo sulla riforma della giustizia entra nel vivo anche a Crotone con la formazione del comitato del Si! con Gianluca Marino come Coordinatore. ilcrotonese.it

#inaltreparole Referendum giustizia, Bindi: “Rischio dittatura se si supera la Costituzione; Trump e Meloni tradiscono i principi democratici” x.com

Sconti su treni, aerei e pedaggi autostradali per chi deve spostarsi e votare ai referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Agevolazioni previste per elettori fuori sede e italiani all’estero, con modalità diverse a seconda del mezzo scelto. Le percentuali di ridu - facebook.com facebook