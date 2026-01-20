Castelvenere Congresso del Circolo PD | elezione del segretario e rinnovamento del Direttivo

Il Circolo PD di Castelvenere ha tenuto il suo congresso domenica 18 gennaio 2026, durante il quale sono state discusse le linee programmatiche e sono stati eletti i membri del nuovo Direttivo. La votazione ha visto la conferma della candidata unitaria Filomena Marcantonio come segretaria del PD Sannio, nel segno di un rinnovamento volto a rafforzare il radicamento territoriale.

Nella mattinata di domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso l’Enoteca Comunale di piazza San Barbato a Castelvenere, si è celebrato il Congresso del Circolo Territoriale del PD-Valle Telesina “David M. Sassoli”. Numerosa e attiva è stata la partecipazione degli iscritti e delle iscritte, che hanno votato la candidata unitaria dr.ssa Filomena Marcantonio alla segreteria del PD Sannio, insieme alla lista dei candidati delegati, e discusso le linee programmatiche presentate per il prossimo Congresso sannita. Nella discussione delle linee programmatiche, molto apprezzata è stata la proposta di porre al centro della vita del PD i Circoli territoriali, per favorirne il radicamento e l’espansione popolare, insieme all’attenzione verso le istituzioni locali con cui collaborare e agire per il bene comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, Congresso del Circolo PD: elezione del segretario e rinnovamento del Direttivo Leggi anche: Il nuovo orizzonte del Pd. Via libera al congresso. Sarà sfida sul segretario Congresso Pd Napoli, lite su Dinacci, c’è l’opzione proroga del segretario AnnunziataAl congresso del Pd a Napoli, si registrano tensioni tra le diverse aree politiche. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Castelvenere, Antonio Di Brigida confermato segretario del Circolo PD David SassoliDomenica mattina, 18 gennaio 2026, l’Enoteca Comunale di piazza San Barbato è stata il cuore pulsante del Partito Democratico di Castelvenere. In un clima di grande partecipazione, si è celebrato il C ... ntr24.tv

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.