Duplice omicidio di camorra ergastolo al sicario dei Casalesi

Raffaele Cantone, noto sicario del clan dei Casalesi, è stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di camorra avvenuto nel 1990 a Trentola Ducenta. La vittima, Tobia Andreozzi, era un ragioniere innocente. La sentenza conferma la gravità dei reati legati alla criminalità organizzata e la determinazione della giustizia nel perseguire tali crimini.

La Cassazione ha confermato il 'fine pena mai' per Raffaele Cantone per l'assassinio di Francesco Di Chiara alias o' peccator' e di Tobia Andreozzi, ragioniere, commesso il 30 agosto 1990 a Trentola Ducenta La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto Francesco Bidognetti ritenuto mandante dell’omicidio e Cantone, per non aver commesso il fatto, dall’accusa di concorso in duplice omicidio premeditato aggravato da motivi abbietti e futili di Di Chiara e Andreozzi. Per tali vicende erano stati condannati anche Dario De Simone a 12 anni di reclusione come trasmittente dell’agguato omicidiario.🔗 Leggi su Casertanews.it

