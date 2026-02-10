Teatro Goldoni | Dioggene da Montaperti alla periferia un viaggio nell’animo umano tra epica e commedia

Questa sera al Teatro Goldoni di Corinaldo va in scena “Dioggene”, uno spettacolo che mescola epica e commedia. Stefano Fresi interpreta il ruolo principale in uno spettacolo firmato da Giacomo Battiato. L’evento rientra nella stagione teatrale organizzata dal Comune con Teatro Time e Amat.

Corinaldo (Ancona) – Lo spettacolo “Dioggene”, interpretato da Stefano Fresi e firmato da Giacomo Battiato, è in scena questa sera al Teatro Goldoni di Corinaldo, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dal Comune con Teatro Time e Amat. Lo spettacolo esplora l’animo umano attraverso variazioni linguistiche che spaziano dal volgare toscano del XIII secolo all’italiano contemporaneo, fino al romanesco. L’appuntamento, previsto per le ore 21.15, offre al pubblico una riflessione sulla condizione umana attraverso le sfaccettature di un personaggio complesso: Nemesio Rea, ex attore caduto in disgrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

In questo testo si esplorano tematiche profonde come colpa, potere, memoria e inganno, analizzando i meccanismi che influenzano l’animo umano.

