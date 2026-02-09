Voci in viaggio dalla Cina all’Italia Al Ridotto del teatro due tradizioni vocali

Questa sera alle 18, al Ridotto del Comunale, si tiene un concerto che mette insieme due tradizioni vocali. Studenti del Conservatorio di Ferrara e di Tianjin, in Cina, hanno passato due giorni a studiare e confrontarsi. Ora presentano un programma con canti tradizionali italiani e cinesi, un modo per far conoscere le loro culture attraverso la musica. La serata promette di essere un ponte tra due mondi diversi, con un pubblico pronto ad ascoltare le voci in viaggio.

Oggi, alle 18, al Ridotto del Comunale 'Voci in viaggio dalla Cina all'Italia'. Due tradizioni vocali: uno scambio culturale e musicale tra studenti del Conservatorio di Ferrara e del Conservatorio di Tianjin in Cina, che dopo due giorni di studio e confronto restituiscono alla cittadinanza un concerto vocale sul repertorio tradizionale cinese e italiano. L'occasione della visita di un gruppo di studenti del Conservatorio cinese di Tianjin nasce dal percorso di studi del loro docente, il prof Su YuanFeng, laureato al Conservatorio di Ferrara in canto lirico alcuni anni fa e che ora insegna canto nel Dipartimento di Musica Vocale del conservatorio di Tianjin.

