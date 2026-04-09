Mozart | Ancelotti giusto per il Brasile Rios? Sarebbe un grande colpo per il Napoli

L'ex allenatore di calcio ha commentato le scelte dei club e dei tecnici, affermando che l’attuale tecnico sarebbe adatto a una nazionale brasiliana. Ha anche menzionato la possibilità di un trasferimento di un calciatore sudamericano, ritenendo che potrebbe rappresentare un acquisto importante per il club di Napoli. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui movimenti di mercato e sulle compatibilità tra allenatori e squadre.

"> L’ex centrocampista Mozart, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il momento del calcio internazionale tra Brasile, Italia e mercato, con un focus particolare su Richard Rios, nome caldo per il Napoli. «ANCELLOTTI STA RICOSTRUENDO IL BRASILE» Mozart ha promosso la scelta di Carlo Ancelotti alla guida della Seleção: «Io sono felice che Carlo Ancelotti è l’allenatore della nostra nazionale. Sta cercando di ricostruire una squadra che era in difficoltà, creare un’anima e una maniera di giocare». L’ex centrocampista ha però sottolineato il ritardo rispetto alle big europee: «Siamo qualche passo indietro rispetto a Spagna, Francia e Germania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mozart: «Ancelotti giusto per il Brasile. Rios? Sarebbe un grande colpo per il Napoli» Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateIl Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo. La Russa insiste: «Perché il Brasile può avere un grande allenatore straniero come Ancelotti e non possiamo averlo noi un Mourinho?»Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.