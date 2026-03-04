Infortuni Verona | stop per Bella-Kotchap e Slotsager tempi di recupero e condizioni ufficiali

L'Hellas Verona ha annunciato che Bella-Kotchap e Slotsager sono fuori causa a causa di infortuni recenti. La società ha comunicato le condizioni ufficiali e i tempi di recupero previsti per entrambi i giocatori, senza fornire dettagli ulteriori sulle cause degli infortuni o sulle specifiche diagnosi. Nessuna altra informazione è stata rilasciata al momento.

Nei giorni recenti l'Hellas Verona ha fornito aggiornamenti aggiornati sull'infermeria, focalizzandosi su due elementi chiave della linea difensiva assenti per infortunio durante l'ultimo match contro il Napoli. Seguono gli esami diagnostici che hanno chiarito lo quadro clinico dei giocatori colpiti e le indicazioni preliminari sul recupero. La valutazione medica ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore francese, con conferme diagnostiche dopo gli approfondimenti strumentali. Attualmente non è stato definito un termine preciso; lo staff sanitario procede a valutazioni giornaliere per tracciare una tabella di marcia basata sull’evoluzione clinica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

