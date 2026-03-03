Infortuni Milan Gabbia operato per un’ernia | ecco come sta e i tempi di recupero | PM

Il difensore del Milan è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia e non potrà partecipare al prossimo derby. L'operazione è avvenuta oggi, e ancora non sono stati comunicati dettagli sul suo stato di salute o sui tempi di recupero. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite, mentre si attende un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.

LEGGI ANCHE: Pellegatti sicuro: "Casemiro vuole giocare con Modric. Non mi interessano le smentite">>> Secondo quanto appreso da Pianeta Milan nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore rossonero sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Quanto starà fermo? I tempi di recupero sono stimati in circa un mese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Infortunio Gabbia, il Milan monitora le condizioni del difensore. I tempi di recupero

Atalanta, operato De Ketelaere: ecco i possibili tempi di recupero

