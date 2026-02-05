Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si prepara alla sfida contro il Napoli di Conte. In conferenza stampa, ha ammesso che sarà una partita complicata e ha elogiato l’allenatore dei Partenopei, definendolo un fuoriclasse. L’ex centrocampista ha detto che il Napoli gioca un calcio molto organizzato e che i rossoblù dovranno mettere in campo il massimo per ottenere un risultato.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra contro il Napoli di Conte, match in programma al Marassi sabato 7 febbraio alle ore 18. “Sono soddisfatto del mercato. L’ho detto oggi ai ragazzi. Sono soddisfatto al di là del fatto di non aver perso nessuno dei big, anche se non mi piace chiamarli così, e aver preso giocatori di qualità e con caratteristiche che avevo richiesto. I primi due-tre giorni dopo il mercato secondo me non ti dicono molto, non ti dicono quanti punti farai ma ti dicono che atmosfera vivrai. Abbiamo avuto due giorni di lavoro intensi con l’entusiasmo giusto col gruppo che era ben amalgamato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Rossi: “Col Napoli partita difficile, Conte un fuoriclasse”

Approfondimenti su De Rossi Napoli

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato alla vigilia del match contro il Napoli, sottolineando la difficoltà della sfida e l’importanza degli episodi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su De Rossi Napoli

Argomenti discussi: Da Genova: Da quando c’è De Rossi, il Genoa sta bene. Col Napoli mi aspetto questo; De Rossi frena l’euforia: Non abbiamo fatto nulla, la salvezza resta lontana; De Rossi: Salvezza lontana anni luce, non siamo stupidi. Lazio? Peccato che...; Quando torna Baldanzi e dove può giocare nel Genoa di De Rossi: le ultime su infortunio, tempi di recupero e ruolo.

Genoa, De Rossi: Con il Napoli dovremo farci trovare pronti. Conte un fuoriclasse14.20 - Archiviata l'amarezza per la sconfitta contro la Lazio, il Genoa si appresta ad affrontare i campioni in carica del Napoli. In vista della. m.tuttomercatoweb.com

Da Genova, Onofri: Rossoblù da temere, De Rossi ha trasmesso carattere valorizzando i giocatoriClaudio Onofri, ex allenatore e calciatore del Genoa, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB ... tuttonapoli.net

Serena Rossi nella versione napoletana di What a feelin’ Radio Napoli bit.ly/ascoltaquiradionapoli facebook

Serena Rossi e "SereNata a Napoli", il mio atto d'amore x.com