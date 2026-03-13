Daniele De Rossi si trasferisce a Genova la moglie Sarah Felberbaum | Una nuova vita porta con sé anche qualche lacrima

Daniele De Rossi si trasferisce a Genova, lasciando alle spalle la sua città. La moglie Sarah Felberbaum ha condiviso su Instagram una riflessione sulla nuova fase, parlando di emozioni contrastanti e di una vita che cambia. La coppia si prepara a affrontare questa novità, mentre lei ha raccontato la nostalgia per il marito attraverso un messaggio sui social.

La nostalgia per il marito Daniele De Rossi è un racconto che Sarah Felberbaum ha affidato a un post Instagram. L'attrice e moglie dell'allenatore del Genoa ha 'salutato' sui social il marito, trasferitosi a Genova per allenare i rossoblu. "Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. “Dove sei questo weekend?”", si legge a corredo del post che raccoglie alcune foto della loro vita insieme, tra selfie e momenti di svago: "Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. 🔗 Leggi su Today.it

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