La Juventus ha avviato le trattative per il centrocampista Ugarte, dopo aver deciso di accelerare sul mercato per rinforzare la zona mediana del campo. Nel frattempo, il Manchester United ha stabilito il prezzo da offrire per il giocatore, segnando un passo importante nelle negoziazioni. Le due società sembrano essere entrambe interessate, con la Juventus che cerca di anticipare la concorrenza.

Centrocampo Juventus: scatto per Ugarte, lo United fissa il prezzo del colpo mondiale. La Juventus rompe gli indugi e accelera per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. Il nome caldo, finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, è quello di Manuel Ugarte. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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