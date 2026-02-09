Napoli emergenza a centrocampo | un ex United svincolato potrebbe essere l’occasione di mercato?

Il Napoli sta affrontando un problema a centrocampo. Dopo le ultime settimane, i dirigenti stanno valutando se approfittare di un ex giocatore del Manchester United svincolato. La squadra ha bisogno di rinforzi e questa potrebbe essere una buona occasione, anche a mercato chiuso. La situazione resta in evoluzione, ma il club non si ferma e cerca soluzioni rapide.

Anche a mercato chiuso, le opportunità non mancano. Il mercato degli svincolati rappresenta infatti una risorsa sempre attuale per i club che, a stagione in corso, si trovano a dover fronteggiare emergenze improvvise o carenze numeriche. Senza vincoli di finestre ufficiali, le società possono tesserare calciatori senza contratto, inserendoli immediatamente in rosa. In quest'ottica, un nome che potrebbe tornare d'attualità in casa Napoli è quello di Jesse Lingard, ex centrocampista del Manchester United. Il calciatore inglese, oggi 33enne, è attualmente svincolato e alla ricerca di un progetto che gli permetta di rimettersi in gioco in un campionato competitivo come la Serie A.

