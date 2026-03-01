Una nuova voce proveniente dalla Spagna rivela che un giocatore chiave della Juventus sarebbe finito nel mirino di una grande squadra europea. Il capitano bianconero, che in passato è stato escluso dalla Nazionale durante l’Europeo, si trova ora al centro di questa indiscrezione. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che seguono con interesse gli sviluppi della vicenda.

In Nazionale lo scaricò, non convocandolo all’Europeo. Alla Juve lo ha rilanciato, facendolo diventare un elemento cardine della sua Juve. Parliamo di Spalletti, ma soprattutto di Manuel Locatelli. Di un altro Locatelli, parente lontano del centrocampista modesto, o comunque non da Juventus visto da quando è sbarcato a Torino nell’estate 2023. Quello di adesso lo è, pur mantenendo certi difetti, e il mercato che sta nascendo attorno a lui sta a testimoniarlo. Clamorosa l’indiscrezione che giunge dalla Spagna: stando a ‘fichajes.net’ il capitano bianconero è nel mirino del Barcellona. Per la fonte spagnola, i blaugrana “cercano un centrocampista che possa garantire equilibrio, esperienza e disciplina tattica“. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - È un altro Locatelli, Juve in pericolo: l’indiscrezione clamorosa dalla Spagna

Leggi anche: Simeone all’Inter! Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: per il futuro. Avete sentito?

Leggi anche: Mercato Juve, il Manchester United irrompe in casa bianconera! Occhi sul big di Spalletti. L’indiscrezione dalla Spagna non lascia dubbi

Tutto quello che riguarda Locatelli.

Temi più discussi: Dai fischi al volo Juve, Locatelli in stile McKennie: rinnovo fino al 2030; Amarezza Juve, Locatelli: Mi viene da piangere. Gatti: Abbiamo dato tutto, assurdo il rosso a Kelly; Il silenzio di Spalletti, le lacrime di Locatelli, la furia di Chiellini e Gatti per l'espulsione: Stasera l'arbitro...; Locatelli ammonito contro il Como: salterà Roma-Juventus per squalifica.

Locatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifreLocatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifre. Il centrocampista resterà al centro del progetto tecnico Il legame tra la Juventus e Manuel Locatelli sta per entr ... juventusnews24.com

Pagina 0 | Dai fischi al volo Juve, Locatelli in stile McKennie: rinnovo fino al 2030I dubbi iniziali e il rapporto decollato con Spalletti: il capitano è sempre più proiettato nel progetto futuro della società bianconera ... tuttosport.com

#Locatelli non ci sarà in #RomaJuve per squalifica Chi fareste giocare insieme a #Thuram Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook

#Juventus - Niente conferenza alla vigilia per #Spalletti, che ritrova #Bremer e #Cambiaso in vista del big match con la #Roma. In mezzo al campo #Koopmeiners per capitan #Locatelli #RomaJuve @GiokerMusso x.com