Piazza Cavallotti | Lotta a contraffazione e abusivismo plauso dei commercianti alla polizia locale | Tutelate le attività regolari

La polizia locale ha intensificato i controlli a Piazza Cavallotti e via del Giglio, portando a risultati concreti nella lotta contro la contraffazione e l’abusivismo. I commercianti sono soddisfatti e commentano come le attività regolari siano state tutelate grazie a questi interventi. Da settimane, le forze dell’ordine passano regolarmente nella zona, contribuendo a rendere l’area più sicura e più ordinata.

"L'aumento dei passaggi della polizia locale nella zona di piazza Cavallotti e via del Giglio ha portato notevoli miglioramenti in termini di lotta alla contraffazione e all'abusivismo, garantendo così sicurezza e decoro". È quanto testimoniano in una lettera aperta cittadini e commercianti.🔗 Leggi su Livornotoday.it

