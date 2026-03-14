Napoli Noemi festeggia 11 anni in piazza Nazionale | Coloriamo la vita contro la violenza

A Napoli, Noemi ha spento 11 candeline in piazza Nazionale, un momento condiviso con la comunità. Durante la festa, ha dichiarato di voler colorare la vita come gesto contro la violenza. La piazza si è riempita di persone che hanno partecipato alla celebrazione, mentre Noemi ha mostrato il suo sorriso tra i presenti. La manifestazione ha coinvolto molte persone della zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sorriso di Noemi torna a illuminare piazza Nazionale, simbolo di rinascita e resistenza civile. Come racconta Antonio Di Costanzo su Repubblica Napoli, la bambina che il 3 maggio di sette anni fa fu gravemente ferita da un proiettile vagante sparato durante un agguato di camorra ha festeggiato ieri il suo undicesimo compleanno proprio nel luogo in cui rischiò di perdere la vita. Durante la manifestazione, organizzata dalla fondazione Polis, Noemi ha colorato un muretto con un pennarello e ha partecipato al restauro e all’ampliamento del murale dedicato a lei. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Noemi festeggia 11 anni in piazza Nazionale: «Coloriamo la vita contro la violenza» Articoli correlati “Coloriamo la Vita”: Napoli celebra l’undicesimo compleanno di Noemi con il restyling del murales a Piazza NazionaleTempo di lettura: < 1 minutoDomani, venerdì 13 marzo, alle ore 12:30, in Piazza Nazionale, si svolgerà un momento di forte valore simbolico e civile:... Noemi sopravvissuta al proiettile della camorra oggi fa 11 anni e firma il murale a piazza NazionaleNoemi, la bimba colpita da un proiettile vagante sparato dalla camorra, compie 11 anni. Altri aggiornamenti su Napoli Noemi festeggia 11 anni in... Temi più discussi: Napoli festeggia il compleanno della piccola Noemi a piazza Nazionale con Coloriamo la Vita; Napoli, Noemi festeggia 11 anni in piazza Nazionale: Coloriamo la vita contro la violenza; Coloriamo la Vita | Napoli celebra l’undicesimo compleanno di Noemi con il restyling del murales a Piazza Nazionale. Napoli, l'evento «Coloriamo la vita» nel giorno del compleanno di NoemiSi è tenuto oggi a Napoli, in piazza Nazionale alle ore 12:30, l'evento «Coloriamo la vita». Un momento di riflessione, ma anche ... msn.com Noemi sopravvissuta al proiettile della camorra oggi fa 11 anni e firma il murale a piazza NazionaleNoemi, la bimba colpita da un proiettile vagante sparato dalla camorra, compie 11 anni. Oggi per il suo compleanno ha inaugurato il restyling del suo murale in piazza Nazionale, dove ci fu la sparator ... fanpage.it Quattro mesi dopo quel Bologna-Napoli del 9 novembre, Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare titolare nel centrocampo del Napoli! Complici le assenze di Lobotka e Vergara e con McTominay non ancora al meglio, il camerunense tornerà dal primo min - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, prof.Antonio Campanella. x.com