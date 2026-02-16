Napoli problemi per Rrahmani Più vicino il rientro di McTominay
Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma a causa di un problema muscolare e ha dovuto uscire anzitempo dal campo. Nel frattempo, ci sono buone notizie sul recupero di McTominay, che si avvicina al ritorno in campo dopo un consulto con lo staff medico.
In una settimana, tante cose potrebbero cambiare: vero che con i muscoli non si scherza, né si fanno pronostici, però le sensazioni adesso, almeno per Gilmour, sono rassicuranti, come dimostrano i 15’ di ieri sera, e - maledizione - bisognerà verificare come sta Rrahmani, che ha dovuto estromettersi per una dolenzia muscolare. Uno esce e uno entra, almeno, anche se poi torna Juan Jesus dalla squalifica e McTominay, senza esagerare, induce a pensare che una settimana possa bastargli. Converrà continuare ad andarci cauti, però con un pizzico di ottimismo: lo scozzese è stato benino sino a sabato, ha riposato e pareva avesse recuperato, poi ha dovuto arrendersi per non mettere in pericolo il finale di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gazzetta dello Sport: “Rrahmani dolorante, altro dubbio. McTominay, rientro più vicino”
Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento, probabilmente a causa di uno sforzo eccessivo, e ora rischia di saltare la prossima partita.
Infortunati Napoli, Conte in ansia per Rrahmani e McTominay: il punto
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si preoccupa per le condizioni di Rrahmani e McTominay dopo averli visti uscire dal campo zoppicando durante l'ultimo match.
Rrahmani, domani gli esami strumentali. In casa Napoli c'è un timoreIl Napoli attende con ansia le notizie definitive sulle condizioni di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro, uscito dolorante nel secondo tempo della sfida casalinga contro la Roma ha alzato nuovamente ... msn.com
Napoli, altro infortunio muscolare per Rrahmani. Conte: Ormai uno in più o in meno...Brutte notizie per il Napoli nel corso della sfida contro la Roma. Al 70’ Amir Rrahmani è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. tuttomercatoweb.com
