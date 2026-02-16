Rrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma a causa di un problema muscolare e ha dovuto uscire anzitempo dal campo. Nel frattempo, ci sono buone notizie sul recupero di McTominay, che si avvicina al ritorno in campo dopo un consulto con lo staff medico.

In una settimana, tante cose potrebbero cambiare: vero che con i muscoli non si scherza, né si fanno pronostici, però le sensazioni adesso, almeno per Gilmour, sono rassicuranti, come dimostrano i 15’ di ieri sera, e - maledizione - bisognerà verificare come sta Rrahmani, che ha dovuto estromettersi per una dolenzia muscolare. Uno esce e uno entra, almeno, anche se poi torna Juan Jesus dalla squalifica e McTominay, senza esagerare, induce a pensare che una settimana possa bastargli. Converrà continuare ad andarci cauti, però con un pizzico di ottimismo: lo scozzese è stato benino sino a sabato, ha riposato e pareva avesse recuperato, poi ha dovuto arrendersi per non mettere in pericolo il finale di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, problemi per Rrahmani. Più vicino il rientro di McTominay

