Lunedì 13 aprile alle 17:30, presso la libreria Imagine’s Book in Corso Garibaldi, si terrà la presentazione del nuovo libro intitolato

Lunedì 13 aprile, alle ore 17:30, la libreria Imagine’s Book situata in Corso Garibaldi ospiterà la presentazione del volume Cinque personaggi in cerca d’Autore, opera dell’ingegnere Giuseppe Esposito. L’evento, curato dall’associazione culturale Parco Storico Sichelgaita sotto la presidenza della professoressa Clotilde Baccari Cioffi, vedrà l’autore confrontarsi con la professoressa Baccari Cioffi e l’avvocato Tino Iannuzzi, mentre il giornalista Aniello Palumbo assumerà il ruolo di moderatore. Durante l’incontro, la professoressa Clara Cuoco leggerà alcuni passaggi del testo, accompagnata dal professor Matteo Cantarella che fornirà un supporto musicale attraverso esecuzioni alla chitarra ispirate alle vicende narrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il destino di 5 vite tra resilienza e teatro: il nuovo libro

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