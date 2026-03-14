Bari-Reggiana | la resilienza deciderà il destino

La partita tra Bari e Reggiana si presenta come un incontro chiave per entrambe le squadre, con l’allenatore Lorenzo Rubinacci che ha scelto di puntare sulla resilienza mentale dei suoi giocatori per affrontare la sfida.

La sfida tra Bari e Reggiana si annuncia come uno spartiacque decisivo per entrambe le formazioni, con l’allenatore Lorenzo Rubinacci che punta tutto sulla resilienza mentale. La partita si giocherà allo Stadio San Nicola, dove due squadre in difficoltà cercano di definire il proprio destino stagionale. Il tecnico ha chiarito che non si tratta solo di tre punti in palio, ma di un match capace di orientare l’intera stagione. Rubinacci ha messo in luce la necessità di evitare la depressione a favore dell’energia positiva, sottolineando come l’aspetto emotivo sarà determinante uscirà vincitore. La lista degli infortunati rimane allungata, costringendo lo staff a gestire con cura il recupero di giocatori chiave come Vicari, che si allena separatamente dal resto della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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