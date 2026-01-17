Juventus primi contatti per Bernardo Silva | riflessioni in vista dell’estate
La Juventus ha avviato i primi contatti per Bernardo Silva, uno dei giocatori più apprezzati a livello internazionale. La società valuta attentamente questa possibile operazione in vista dell’estate, considerando le caratteristiche tecniche e le potenzialità di inserimento nel progetto sportivo. Si tratta di un passo che potrebbe influenzare la line-up futura, in un contesto di pianificazione strategica a medio termine.
La Juventus ha iniziato a muoversi sottotraccia su uno dei profili più prestigiosi del panorama europeo: Bernardo Silva. Il centrocampista del Manchester City, in scadenza di contratto nel giugno 2026, è entrato in una fase delicata del proprio percorso professionale, con il futuro che inizia a essere oggetto di riflessioni concrete. Bernardo Silva e il City: centralità tecnica, ma futuro da valutare. Nonostante i 31 anni, Bernardo Silva continua a essere un elemento chiave nello scacchiere di Pep Guardiola. La recente titolarità nel pareggio contro il Brighton ha confermato quanto il tecnico catalano faccia ancora affidamento sulla sua intelligenza tattica e sulla capacità di interpretare più ruoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
