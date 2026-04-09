Nadia Rinaldi svela il suo nuovo look | lifting rinoplastica e 85 kg persi

Da tivvusia.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Rinaldi ha mostrato il suo nuovo aspetto pubblico, evidenziando interventi come un lifting e una rinoplastica. Ha anche perso 85 chili nel corso degli ultimi anni, parlando apertamente del suo percorso di dimagrimento. La sua trasformazione è stata al centro dell’attenzione, dopo aver condiviso dettagli sui trattamenti estetici e sulla perdita di peso. La sua presenza in pubblico si è ormai caratterizzata da questa nuova immagine.

Negli ultimi anni, Nadia Rinaldi non ha mai nascosto la cura e l’attenzione che riserva al suo corpo, parlando apertamente del suo percorso di dimagrimento. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’attrice ha raccontato le nuove trasformazioni estetiche a cui si è sottoposta, parlando di una vera e propria “metamorfosi”. In particolare, Nadia ha spiegato di essersi sottoposta a un lifting facciale e a una rinoplastica, per armonizzare il naso con il resto del volto: “Oltre al lifting ho anche aggiustato un po’ il naso. Dopo i 50 anni la mascella comincia a scendere e viene una sorta di curva in basso. Quando vai in televisione devi passare dal trucco, con contouring e aggiustamenti vari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - Nadia Rinaldi svela il suo nuovo look: lifting, rinoplastica e 85 kg persi

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“Dopo i 50 anni la mascella scende. Mi è ritornata la punta, che non vedevo più perché ero diventata un po’ quadrata”: Nadia Rinaldi sul lifting al viso e intervento al nasoNadia Rinaldi è stata ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo, nella puntata di oggi 9 aprile, per raccontare gli interventi di lifting al viso...

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