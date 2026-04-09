Gli interventi di Nadia Rinaldi | Lifting e naso Sono rimasta senza seno per un anno è stata una sofferenza

Nadia Rinaldi ha subito un intervento di bypass gastrico, perdendo 86 chili. Dopo questa operazione, ha affrontato diversi interventi chirurgici per rimuovere il tessuto in eccesso. Tra le sue dichiarazioni, ha raccontato di aver rimesso il seno per un anno e ha parlato di un periodo di sofferenza legato a interventi come lifting e rinoplastica.

Nadia Rinaldi ha perso 86 chili dopo un intervento di bypass gastrico. Successivamente si sono resi necessari una serie di interventi per rimuovere il tessuto in eccesso. Inoltre, è ricorsa ad alcuni ritocchi di chirurgia estetica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Nadia Rinaldi, il dramma dopo l’intervento: Ho vissuto un anno senza seno.

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