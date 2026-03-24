VENEZIA - Sventola la bandiera del “sì” sui torrioni del Lombardo-Veneto. Ma è un regno giuridicamente virtuale, per quanto politicamente significativo, quello ricompreso nei tre grandi territori di centrodestra del Nord: il 58,41% del Veneto e il 54,47% del Friuli Venezia Giulia, insieme al 53,57% della Lombardia, hanno chiesto di confermare la legge di revisione costituzionale, tuttavia sono stati sconfitti dalle altre 17 regioni d’Italia, dove mediamente il “no” si è imposto con il 53,74%. «Prendo atto», ha incassato il colpo il ministro Carlo Nordio, che ha visto bocciata la riforma della giustizia anche nella sua Treviso, uno dei cinque capoluoghi veneti in cui l’esito del voto si è rivelato in controtendenza rispetto alle relative province. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, il No trionfa ma non a Nordest: in Veneto il Sì raggiunge il 58% (dato più alto d?Italia). Nel Fvg tocca il 54%

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