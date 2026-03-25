Evasione fiscale 36,2 miliardi di euro recuperati nel 2025 Meloni | È il più alto dato di sempre – Il video

Nel 2025 sono stati recuperati 36,2 miliardi di euro derivanti dall’evasione fiscale, un valore che, secondo l’annuncio ufficiale, rappresenta il livello più alto mai registrato. La notizia è stata comunicata tramite un video pubblicato in occasione del 25° anniversario dell’agenzia delle Entrate, senza ulteriori dettagli sulle procedure o sui soggetti coinvolti.

Risultati record per il recupero dell’evasione fiscale: lo ha annunciato Giorgia Meloni in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni dell’ agenzia delle Entrate. I dati presentati dalla premier parlano di 36,2 miliardi di euro recuperati nel 2025. «È il più alto dato di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022, quando il governo si è insediato. E questo vuol dire che nel triennio 2023-2025 abbiamo recuperato oltre 100 miliardi di euro ». Dietro l’annuncio trionfalistico però c’è una realtà leggermente diversa perché non si tratta propriamente di recupero dell’evasione ma di cifre ottenute dai patteggiamenti su contestazioni elusive relative a grandi imprese. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Evasione fiscale in Regione Campania, nel 2025 recuperati 102,2 milioni di euro da Irpef e Irap non versate

Lotta all'evasione fiscale, nel 2024 recuperati dai Comuni veneti poco più di 111 mila euroQuale potrebbe essere lo strumento più efficace per recuperare risorse da destinare a un welfare sempre più in difficoltà e sempre più soggetto alle...

Una raccolta di contenuti su Evasione fiscale

Temi più discussi: Evasione fiscale, Meloni: nel 2025 recuperati 36,2 miliardi, un record; Diasorin ai minimi da 10 anni dopo i conti sotto le attese e il taglio delle stime per il 2026; Le pagelle della Notte degli Oscar 2026: i momenti top e flop di quest’anno; Referendum: Sicilia fanalino di coda, affluenza al 34,94%. Urne aperte fino alle 15 - Pagina 2 di 3.

Evasione fiscale, nel 2025 recuperati 36,2 miliardi. Meloni: È un recordROMA – Cento miliardi in un triennio, più di 36 recuperati nel solo 2025 dal Fisco nella lotta all’evasione. È questo il dato che Giorgia Meloni sottolinea in apertura del videomessaggio mostrato dura ... repubblica.it

***Fisco: Meloni, in 2025 da contrasto evasione 36,2 miliardi, dato recordNel triennio oltre 100 miliardi recuperati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Oggi vengono presentati i dati di contrasto all'evasione ... ilsole24ore.com

L’algoritmo del fisco scoprirà l’evasione fiscale.ma quali sono i rischi dell’intelligenza artificiale applicata alle imposte #legge #fisco #ai #ia #intelligenzaartificiale - facebook.com facebook

Evasione fiscale, narcotraffico e ristorazione: la nuova "arma" della guardia di finanza non lascia scampo x.com