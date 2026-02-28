Il Pentagono ha concluso un accordo con OpenAI, consentendo l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale dell’azienda nelle sue reti più riservate. Nel frattempo, l’amministratore delegato di OpenAI ha affermato che il contratto riguarda specificamente l’impiego delle tecnologie dell’azienda all’interno delle strutture militari. Nel frattempo, Altman ha espresso riserve sulla sorveglianza di massa collegata all’uso di queste tecnologie.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo tra il colosso dell’intelligenza artificiale e il Pentagono, per l’uso dei suoi modelli di IA nelle sue reti più riservate. Altman ha sottolineato come il Pentagono, nel corso delle trattative, abbia mostrato un “profondo rispetto per la sicurezza“. L’accordo arriva subito dopo l’aspra diatriba che ha portato all’annuncio di parte di Donald Trump della cessazione di tutti i contratti tra il Pentagono e Anthropic AI, a causa del rifiuto della società di eliminare le barriere in materia di sorveglianza di massa e impiego militare. Altman ha dichiarato che l’uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale sarà tutelato da alcune garanzie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Pentagono liquida Anthropic e stringe accordo con OpenAI. Ma anche Altman mette paletti sulla sorveglianza di massa

