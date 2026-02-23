Sanremo | 11 giovani lanciano album Km 0 tra musica e amicizia

Undici giovani di Sanremo hanno pubblicato l’album “Km 0”, frutto di mesi di lavoro condiviso e amicizia solida. La causa è la volontà di esprimersi attraverso la musica, mescolando generi diversi e sperimentando nuove sonorità. Il progetto nasce dall’incontro tra artisti che si sono incontrati nei locali della città e hanno deciso di unire le forze. L’album include tredici tracce scritte e suonate da loro stessi.

Undici giovani artisti di Sanremo, tra i 20 e i 30 anni, hanno dato vita a “Km 0, un progetto musicale che unisce passione, amicizia e talento. Il disco, disponibile dal 12 febbraio su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un viaggio sonoro nato dall’unione di undici personalità creative: Giorgio Mareri, Andrea Cetraro, Andrea D’Amico, Giuseppe Del Duca, Federico Caporusso, Alessio Eremita, Luca Falchi, Matteo Onofrio, Lanfranco Calderon, Marco Tiziano e Axel Garelli. A Sanremo, città simbolo della musica italiana, questo progetto artigianale segna un punto di partenza, un km zero da cui ripartire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fulminacci a Sanremo: “Meglio quinto e scrivere”: tra musica, amore e un album dalle macerie emotive.Fulminacci torna a Sanremo e dice di preferire arrivare quinto piuttosto che vincere.

'Musicanti & Friends', in programma un racconto in musica tra amicizia e inclusioneVenerdì 16 alle 21, la Sala Estense ospiterà la prima edizione di “Musicanti & Friends”, un evento musicale gratuito che racconta storie di amicizia e inclusione attraverso brani e ricordi di incontri passati.

Sanremo Giovani 2025 (Italy) | RECAP

