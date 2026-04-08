Il futuro della musica fa tappa al Diagonal | al via le finali di Music is the best 2026
Il Diagonal Loft Club di viale Livio Salinatore ospiterà giovedì 9 aprile alle 21 le finali di
Riflettori accesi sulla nuova scena musicale italiana. Giovedì 9 aprile alle 21, il Diagonal Loft Club di viale Livio Salinatore si trasformerà nel cuore pulsante della creatività emergente per la prima delle due serate finali di 'Music is the best'. Il concorso, nato dalla piattaforma lanciata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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