whatsart concorso annuale per artisti emergenti

Sabato 11 aprile alle 18, presso la Galleria d'arte La Fonderia a Firenze, si terrà l'inaugurazione di Whatsart 2026, alla sua sesta edizione. L'evento si svolge in Via della Fonderia 42R e coinvolge artisti emergenti che partecipano al concorso promosso da Fondente Arte.

Sabato 11 aprile alle ore 18.00 presso Galleria d'arte La Fonderia, a Firenze in Via della Fonderia 42R, Fondente Arte inaugura Whatsart 2026, la sesta edizione del suo concorso annuale per artisti emergenti. Sono stati selezionati dieci artisti, ognuno dei quali ha compiuto una personale ricerca sul tema “confini”, concetto esteso e dai molteplici significati: soglie, portali, limiti tra generi artistici, tra arte e vita, tra pubblico e privato, tra fisico e digitale e tanti altri ancora. L'arte ha spesso esplorato, sfidato ed anche cercato di superare queste soglie, offrendo nuove prospettive e modi di pensare. L’interpretazione... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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