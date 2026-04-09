Muro in frantumi in via Daidone

Nella zona di via Daidone, di fronte al civico 20, si è verificato il crollo di un muro. La situazione interessa anche una scuola materna-elementare situata nelle vicinanze. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del cedimento o eventuali danni alle strutture vicine. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità valutano i prossimi interventi. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte o ferite.

Ci troviamo in via Daidone (di fronte al civico 20) e questa è la situazione. Nelle vicinanze anche una scuola materna-elementare. Deve per forza farsi male qualcuno affinché vengano presi provvedimenti? Si tiene a precisare che quasi tutto il muro è in queste condizioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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