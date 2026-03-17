Nuoro | Sinistra Futura in frantumi l’assessore contro

A nove mesi dalla vittoria alle elezioni a Nuoro, la coalizione di Sinistra Futura sta vivendo una crisi interna che mette a rischio la stabilità della maggioranza. L’assessore ha espresso critiche nei confronti di alcuni membri del gruppo politico, alimentando tensioni e divisioni tra i protagonisti della scena politica locale. La situazione resta incerta e difficile da gestire per gli attori coinvolti.

Nove mesi dopo la vittoria elettorale a Nuoro, una profonda crisi interna minaccia di frantumare la maggioranza amministrativa. Il conflitto si concentra nel gruppo Sinistra Futura, dove lo scontro tra il consigliere Angelo Coda e l’assessore Domenico Cabula rischia di generare crepe irreparabili nella coalizione governante. La tensione è palpabile: mentre il partito regionale difende l’assessore, il capogruppo locale contesta la sua presenza in giunta, accusandolo di aver agito al di fuori delle direttive del gruppo. Parallelamente, l’ingresso della consigliera Irene Melis, proveniente dal Pd, viene da Coda come un tentativo strategico per ridisegnare gli equilibri politici, scatenando nuove polemiche sull’autenticità del mandato popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro: Sinistra Futura in frantumi, l’assessore contro Articoli correlati Sasso contro un autobus Cotral in corsa: finestrino in frantumi, indagano i carabinieriAtto vandalico contro un bus Cotral a Frascati: un sasso rompe un finestrino mentre il mezzo è in corsa. Leggi anche: Mercatello, raid notturno contro le auto: vetri in frantumi in largo Moscati Tutto quello che riguarda Sinistra Futura Temi più discussi: Nuoro, è caos in comune: Irene Melis lascia il Pd e aderisce a Sinistra Futura; Nuoro, Sinistra Futura scarica l'assessore Cabula: Non ci rappresenta più; Scontro a Nuoro sul nome Sinistra Futura: il consigliere Coda respinge la diffida del partito regionale; Nuoro, scoppia il caso Sinistra Futura: Angelo Coda sfiducia il suo assessore Domenico Cabula. Comune, a Nuoro è scontro in Sinistra FuturaA Nuoro si accende il confronto interno a Sinistra Futura sulla mancata nomina dell’assessore in Giunta Fenu. Il partito aveva indicato Gianni Cossu, primo dei non eletti, come proprio rappresentante, ... unionesarda.it Nuoro, è caos in comune: Irene Melis lascia il PD e aderisce a Sinistra FuturaNuovo scossone politico in poche ore nel Consiglio comunale. Tensione con il capogruppo Angelo Coda ... msn.com Hanno votato a favore i consiglieri Pd, Grande Sicilia/Mpa, FdI, Sinistra Futura Lentini e M5S - facebook.com facebook Nuoro, è caos in comune: Irene Melis lascia il Pd e aderisce a Sinistra Futura x.com