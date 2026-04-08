Un nuovo intervento di un analista evidenzia come l’uso della forza possa comportare rischi duraturi per la reputazione internazionale degli Stati Uniti e per l’amministrazione di un ex presidente. L’intervento sottolinea che le azioni militari hanno limiti e possono influenzare la posizione globale del paese nel lungo periodo. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le principali potenze mondiali, con un focus sulle conseguenze di decisioni politiche e militari recenti.

L’uso della forza ha dei limiti. E può avere conseguenze di lungo termine per Trump, ma anche per la credibilità e la statura internazionale degli Stati Uniti. Qui si trova uno dei nodi più delicati della situazione in cui è ora impantanata l’America di Donald Trump. Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, spiega in che modo la guerra in Iran potrebbe mandare completamente in frantumi l’Occidente. Ambasciatore Stefanini, Teheran ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti mentre scadeva l’ultimatum di Trump. Che valore ha avuto questa mossa? "È un segnale molto chiaro: l’Iran ha deciso di non accettare l’ultimatum e di non presentare nuove proposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefanini: Usa con le spalle al muro: "L’Occidente può andare in frantumi"

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Guerra in Medio Oriente, parla Stefano Stefanini, diplomatico e consigliere scientifico dell’Ispi: “Il tycoon ha una suprema fiducia nella forza, parla dell’esercito come fosse un videogame. Se dovesse davvero ‘scatenare l’inferno’ il risultato sarebbe una fratt - facebook.com facebook

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