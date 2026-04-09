Muore lungo il canale travolto dall' albero che gli crolla addosso

Nella serata del 9 aprile a Treviso, in via Botteniga, un albero è crollato improvvisamente e ha travolto una persona. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma non sono riusciti a salvarla. La vittima è stata trovata senza vita a seguito dell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di soccorso sono durate diverse ore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

TREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare una persona travolta da un albero crollato improvvisamente lungo il corso d'acqua. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per tentare di recuperare l'uomo ancora in vita: uno sforzo che tuttavia è risultato vano. La vittima era lungo il canale per pescare quando, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, il grosso tronco è collassato travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Muore lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addosso Muore travolto dall’albero che sta tagliando, a dare l’allarme un amico della vittima: non riusciva a contattarloCittà di Castello (Perugia), 27 febbraio 2026 – Una mattinata di lavoro agricolo si è trasformata in tragedia ieri nella frazione di Fabbrecce, alla... Travolto da un tronco mentre taglia un albero, uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpoUn uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area... Temi più discussi: Scivola nel canale mentre sta pescando, pensionato muore a 78 anni; Tragedia in un canale: auto sbanda alla curva, Stefano muore sul colpo; Precipita e muore sulle nevi del Monviso, addio ad Alberto Soldani, dentista di Pinerolo; L'auto sbanda, esce di strada e si cappotta nel canale: c'è una vittima. Sanitari sul posto. Muore lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addossoTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare una persona travolta da un albero crollato improvvisamente lungo il ... ilgazzettino.it Auto si ribalta nel canale, muore 64enneL'auto sbanda e si ribalta nel canale: è morto così un uomo di 64 anni, che viaggiava nel posto del passeggero. L'incidente è accaduto attorno alle 13 ad Argenta, nel Ferrarese, in una zona di ... rainews.it Noviglio, sbanda con la moto lungo una curva: muore centauro di 29 anni - facebook.com facebook Uno scialpinista cade e muore lungo la Sud del Monviso. L'incidente nel pomeriggio lungo la Normale nel Cuneese #ANSA x.com