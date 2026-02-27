Muore travolto dall’albero che sta tagliando a dare l’allarme un amico della vittima | non riusciva a contattarlo

Durante le operazioni di taglio di un albero, un uomo è stato travolto e ha perso la vita. A lanciare l'allarme è stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui, preoccupato per il mancato ritorno. La scena si è svolta nella frazione di Fabbrecce, nella periferia di Città di Castello, e le autorità sono intervenute sul posto.

Città di Castello (Perugia), 27 febbraio 2026 – Una mattinata di lavoro agricolo si è trasformata in tragedia ieri nella frazione di Fabbrecce, alla periferia sud di Città di Castello. Un uomo di 70 anni, Onorato Marzi, ha perso la vita schiacciato da una pianta di circa quindici metri, in un terreno di sua proprietà, mentre stava effettuando il taglio di alcuni fusti. L’ incidente si è verificato lungo via Pincardini, la strada in salita che conduce alla Basilica di Canoscio, a pochi passi dall’abitazione in cui il pensionato risiedeva. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, sembra che il settantenne stesse lavorando da solo quando una pianta appena tagliata lo ha travolto senza, purtroppo, lasciargli scampo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

