Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall' albero che gli crolla addosso

Da ilgazzettino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 9 aprile a Treviso, un uomo di 39 anni è rimasto coinvolto in un incidente in via Botteniga quando un albero è improvvisamente crollato, travolgendolo. Nonostante i tentativi di soccorso, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La notizia si aggiunge ad altri episodi di incidenti legati a alberi caduti, che hanno portato a interventi di emergenza nella zona.

TREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un albero crollato improvvisamente lungo il corso d'acqua. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per tentare di recuperare l'uomo ancora in vita: uno sforzo che tuttavia è risultato vano. La vittima era lungo il canale per pescare quando, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, il grosso tronco è collassato travolgendolo. Sul posto anche il sindaco Mario Conte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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