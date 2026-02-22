Travolto dall'albero che stava potando George Adrian Lupu morto sul lavoro in Irpinia | aveva 39 anni

George Adrian Lupu ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Calabritto, in Irpinia, mentre stava potando un albero. La vittima, di 39 anni, è stata travolta da un ramo caduto improvvisamente. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo, e il suo corpo è stato sottoposto a sequestro. Le autorità indagano sulla dinamica dell'accaduto, valutando eventuali responsabilità. La comunità locale si interroga sulle misure di sicurezza adottate sul sito di lavoro.

La tragedia a Calabritto, nella provincia di Avellino. Il corpo di George Adrian Lupu è stato posto sotto sequestro: non si esclude che venga disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ardesio, travolto dall’albero che stava tagliando: 26enne in ospedaleUn giovane di 26 anni è stato soccorso dopo essere stato investito da un albero mentre stava eseguendo lavori di taglio ad Ardesio, in alta Val Seriana. Addio allo chef Davide Di Corato, morto dopo esser stato travolto da pannelli fotovoltaici che stava montando in casa, aveva 64 anniQuesta mattina a Bari è morto lo chef e giornalista Davide Di Corato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Travolto dall'albero che sta tagliando, operaio muore nell'Avellinese; Travolto dall’albero che stava tagliando: pensionato muore nel giardino di casa; Travolto da un tronco mentre taglia un albero con la motosega, morto sul colpo; Il vento abbatte un albero davanti alla chiesa a Usini, travolto e ferito un ragazzo di 17 anni. Avellino, travolto da un albero: muore operaio sul lavoroHa perso la vita sul lavoro. George Adrian Lupu, muratore rumeno di 39 anni, stava effettuando lavori di taglio di un albero all'interno dell'azienda per la quale prestava servizio ... ilmattino.it Travolto dall'albero che sta tagliando, operaio muore nell'AvellineseUn operaio di 38 anni di nazionalità romena ha perso la vita nei boschi di Quaglietta, frazione del comune di Calabritto, in provincia di Avellino. (ANSA) ... ansa.it