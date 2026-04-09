Muore a 18 anni durante la grigliata di Pasquetta | fissati i funerali di Christian

Nella giornata di Pasquetta, un giovane di 18 anni ha perso la vita a causa di un malore durante una grigliata. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra familiari e amici. Sono stati fissati i funerali per il giovane, che lascia dietro di sé un ricordo affettuoso tra coloro che lo conoscevano. La notizia si è diffusa rapidamente, portando alla luce questa tragica perdita.

E’ il giorno dell’addio al giovane Christian Raucci, morto a soli 18 anni in seguito a un malore nella giornata di Pasquetta.Nella giornata di oggi, 9 aprile, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane deceduto, improvvisamente, mentre si trovava a casa di una zia, in piazza Borsellino e. 🔗 Leggi su Casertanews.it Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amiciTragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo... Christian muore durante la grigliata di Pasquetta, disposta l'autopsiaE’ stata disposta l’autopsia per far luce sulla morte di Christian Raucci, il 18enne morto a Casapulla nella giornata di Pasquetta. Temi più discussi: Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecue; Muore a 18 anni in motoslitta a Cervinia: era di Paradiso; Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricovero; Schreiber, giovane promessa dello sci, muore a 18 anni: incidente con la motoslitta a Cervinia. Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta: disposta l'autopsiaAmici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la Pasquetta, ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, invece, in tragedia. Christian Raucci è morto a 18 anni dopo ... today.it Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecueSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni. (ANSA) ... ansa.it UDINE | Si sente male e si accascia per strada: muore a 54 anni - facebook.com facebook Ha un malore mentre lavora: operaio di 62 anni muore a San Didero x.com