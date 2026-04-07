Christian muore durante la grigliata di Pasquetta disposta l' autopsia

Durante la giornata di Pasquetta, un ragazzo di 18 anni è deceduto a Casapulla durante una grigliata. Le autorità hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte. La famiglia del ragazzo ha richiesto accertamenti medici e si attendono i risultati degli esami. La notizia ha provocato sgomento tra amici e conoscenti.

E’ stata disposta l’autopsia per far luce sulla morte di Christian Raucci, il 18enne morto a Casapulla nella giornata di Pasquetta. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, si trovava a casa di una zia in piazza Falcone e Borsellino quando avrebbe avuto un malore improvviso durante la solita grigliata del Lunedì in Albis. Il ragazzo all’improvviso si è accasciato. Immediato l’allarme al 118 giunto sul posto con un’ambulanza ma il tentativo dei medici di salvargli la vita è stato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione per Christian non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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