A Torino diminuiscono le multe ma non il numero di incidenti | oltre 800mila sanzioni per 36 milioni di euro e più di 4.400 sinistri in città

A Torino, le multe per sosta irregolare sono aumentate, ma il numero di incidenti stradali rimane stabile. Quest’anno sono state elevate oltre 437.000 multe per parcheggi non autorizzati, generando entrate di circa 36 milioni di euro. Nel frattempo, nonostante le sanzioni, si sono verificati più di 4.400 incidenti nel centro urbano, spesso legati a comportamenti imprudenti alla guida.

I numeri, ancora in fase di consolidamento, riguardano il 2025: la sosta irregolare si conferma essere il tallone d'Achille degli automobilisti torinesi A Torino le multe per sosta irregolare è l'infrazione che va per la maggiore: nel solo 2025 sono state più di 437mila le sanzioni emesse a questo titolo di cui 212.099 per mancato pagamento, documento irregolare o sosta oltre il tempo consentito sulle strisce blu. Il totale si attesta a quota 827.202 multe emesse dalla polizia locale per violazioni al codice della strada che, nell'arco dei 365 giorni, hanno fruttato al Comune oltre 36 milioni di euro