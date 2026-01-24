Multe stradali sempre più salate a Milano e Roma le più care d’Italia

Nel 2025, le multe stradali in Italia hanno generato circa 1,89 miliardi di euro, secondo i dati del Codacons basati sulle rilevazioni Siope. Milano e Roma si confermano tra le città con le sanzioni più elevate, riflettendo un aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada. Questa tendenza evidenzia un incremento dei controlli e delle sanzioni a livello nazionale, con impatti significativi sui cittadini e sulle amministrazioni locali.

Secondo i dati elaborati dal Codacons sulla base delle rilevazioni Siope, nel 2025 gli enti locali italiani hanno incassato complessivamente 1,89 miliardi di euro da sanzioni per violazioni del Codice della strada. Si tratta di una riduzione del 4,4% rispetto al 2024, quando gli introiti avevano toccato quota 1,98 miliardi, ma il livello resta comunque molto elevato. Negli ultimi cinque anni, dal 2021 al 2025, gli italiani hanno versato complessivamente 8,5 miliardi di euro per sanzioni stradali. Rapportando questa cifra all’intera popolazione, il conto medio è pari a circa 142 euro a cittadino, includendo anche chi non guida. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

