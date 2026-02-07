Caduto in una vasca di liquami i vigili del fuoco portano in salvo il cane

Questa mattina a San Martino Buon Albergo, i vigili del fuoco di Caldiero sono intervenuti rapidamente per salvare un cane di grossa taglia finito in una vasca di liquami. Sono arrivati sul posto poco dopo le 14.30 e hanno lavorato con attenzione per mettere in salvo l’animale. Il cane ora sta bene e si trova in cura.

Erano circa le 14.30 di venerdì, quando una squadra dei vigili del fuoco di Caldiero è stata chiamata all'intervento a San Martino Buon Albergo, per soccorrere un cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami.

