Mps primi fondi a favore della lista cda

In vista dell’assemblea di Mps del 15 aprile, si definiscono le alleanze tra gli azionisti. I fondi internazionali, che possiedono più della metà del capitale di Rocca Salimbeni, si sono schierati a supporto della lista del consiglio di amministrazione. Questa scelta indica un fronte compatto tra gli investitori stranieri, mentre le altre posizioni potrebbero ancora essere in discussione. La riunione si avvicina e le decisioni si fanno più chiare.

Cominciano a delinearsi gli schieramenti in vista dell'assemblea di Mps del 15 aprile. I fondi internazionali, che rappresentano oltre il 50% del capitale di Rocca Salimbeni, per ora sono tutti a favore della lista del cda. Il fondo pensione californiano Calpers, il Teacher Retirement System of Texas e il New York City Comptroller si sono espressi per la rosa proposta dal board e soprattutto per la nomina di Fabrizio Palermo (in foto) al timone. I riflettori restano accesi sul voto di colossi come Blackrock con il suo 5%, ma anche su Vanguard e Norges che insieme raggiungono il 9% del Monte. Storicamente, comunque, anche i big hanno sempre seguito le indicazioni dei proxy advisor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, primi fondi a favore della lista cda Leggi anche: Mps approva regolamento lista cda, Lovaglio parteciperà a decisioni Leggi anche: Mps, le ultime manovre su piano e lista del cda Temi più discussi: Mps, i primi fondi a favore di Palermo: ecco perché; Mps, Caltagirone sale ancora è al 13,5%. Primi voti dei Fondi favore della lista del cda; Mps, il Tesoro non andrà in assemblea. Tortora: infondato il licenziamento di Lovaglio; Mps, i primi fondi esteri si schierano. A favore del Cda anche l’Enpam. Mps, primi fondi a favore della lista cdaCominciano a delinearsi gli schieramenti in vista dell'assemblea di Mps del 15 aprile. I fondi internazionali, che rappresentano oltre il 50% del capitale di Rocca Salimbeni, per ora sono tutti a favo ... ilgiornale.it Mps, primi fondi a favore di lista Cda: obiettivo superare soglia del 30%Il fondo pensione californiano Calpers, il Teacher Retirement System of Texas e il New York City Comptroller si sono espressi a favore della lista principale ... adnkronos.com Il presidente Giani commenta gli ultimi sviluppi su Mps: "Ora la banca ha un ruolo centrale" - facebook.com facebook Mps, Delfin deposita il 17,5% delle proprie azioni in vista dell’Assemblea del 15 Aprile, incerto il voto; il Tesoro assente x.com