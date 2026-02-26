mps le ultime manovre su piano e lista del cda

Grandi manovre in corso a Rocca Salimbeni. Riuniti in conclave in questi giorni ci sono i vertici di Mps che oggi (insieme alla controllata Mediobanca) hanno convocato un consiglio d'amministrazione: sul tavolo ci saranno piccole questioni legate allo statuto e immancabilmente il nuovo piano industriale che l'amministratore delegato Luigi Lovaglio presenterà al mercato domani. Siena e Milano, dunque, ognuno per la sua parte di competenza della strategia, andranno a mettere a punto le ultimi rifiniture. Il mercato ieri ha iniziato a fare le sue speculazioni e già pregusta l'ipotesi di cedole miliardarie, grazie a una distribuzione dell'utile del 100% e la possibile distribuzione di parte del capitale in eccesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

