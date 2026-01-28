Mps approva regolamento lista cda Lovaglio parteciperà a decisioni

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato il nuovo regolamento sulla lista dei candidati. Ora tutti i consiglieri, incluso l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, potranno partecipare alle decisioni sulla formazione della lista in vista del rinnovo dei vertici previsto per aprile.

Milano, 28 gen. (askanews) – Tutti i consiglieri di Mps, quindi anche l’AD Luigi Lovaglio, potranno partecipare alle decisioni sulla formazione della lista del cda, in vista del rinnovo dei vertici con l’assemblea di aprile. E’ quanto prevede il regolamento approvato oggi dal board. “Il cda di Mps ha concluso le proprie attività approvando il regolamento del consiglio relativo alla presentazione di una propria lista di candidati da sottoporre al mercato in vista dell’assemblea del 15 aprile”, si legge nella nota del Monte. “Il testo del regolamento – coerente con la migliore prassi di mercato che si registra tra gli intermediari italiani di dimensioni rilevanti – assicura una adeguata formalizzazione delle regole di governance garantendo massima trasparenza rispetto – come in questo caso – alle situazioni eventualmente rilevanti e consentendo a tutti gli amministratori in carica di partecipare alle decisioni del cda”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In vista del consiglio di amministrazione di domani, si discuterà il regolamento sulla lista dei candidati di Mps e il possibile futuro di Mediobanca nell'ambito delle strategie di aggregazione.

