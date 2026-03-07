Due automobili sono rimaste completamente distrutte in un incidente avvenuto sulla circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, vicino a Mida Sport e allo stabilimento Kimbo. L’incidente si è verificato lungo la strada, coinvolgendo due veicoli che hanno subito danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti.

Drammatico incidente tra Melito e Arzano sulla circumvallazione esterna, nei pressi di Mida Sport, non distante dallo stabilimento Kimbo. Due auto sono state completamente distrutte e ci sarebbero feriti. Una terza macchina coinvolta sarebbe invece scappata dal luogo dell'impatto. La dinamica del sinistro è da accertare. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi. Il traffico è andato completamente in tilt e si è formata una lunga coda di veicoli in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente sulla circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, due macchine distrutte

