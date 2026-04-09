La Corte Suprema russa ha deciso di vietare le attività del movimento internazionale Memorial, considerandolo un'organizzazione

Il movimento internazionale Memorial, che ricorda i crimini dell'epoca sovietica ed è stato covincitore del Premio Nobel nel 2022, è stato dichiarato come organizzazione " estremista ' dalla Corte Suprema russa, che ne ha vietato le attività nel Paese. Lo riferiscono i media di Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mosca mette al bando il movimento Memorial

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