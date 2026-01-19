La Corte Suprema russa ha emanato un decreto che vieta il Movimento Internazionale dei Satanisti in Russia. Questa decisione, ufficiale e definitiva, limita le attività dell'organizzazione nel territorio nazionale, definendone il divieto e impedendone la presenza pubblica. La misura si inserisce nel quadro delle normative russe volte a regolamentare le associazioni considerate contrarie agli interessi pubblici o alla sicurezza dello Stato.

È stato posto un netto divieto da parte della Corte Suprema russa nei confronti del Movimento Internazionale dei Satanisti che così non avrà più spazio nel Paese. È stata definita come un’organizzazione estremista e con tale motivazione la Corte Suprema russa ha espresso un chiaro e netto divieto verso il Movimento Internazionale dei Satanisti, che era presente anche in Russia. La volontà è stata quella di porre una stretta al dilagare del fenomeno del satanismo e alle attività correlate ad esso. La sentenza ha suscitato numerose polemiche e coloro che difendono la presenza dei satanisti hanno fatto affermazioni che gettano il mistero su tutta la questione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La Corte Suprema russa mette il divieto al Movimento Internazionale dei Satanisti

La Corte Suprema blocca Trump: no al dispiegamento dei soldati della Guardia Nazionale a Chicago

La Corte Suprema ha deciso di bloccare il dispiegamento dei militari della Guardia Nazionale a Chicago. Secondo la sentenza, l’intervento militare può essere autorizzato solo in casi eccezionali, e al momento il governo non ha fornito motivazioni giuridiche sufficienti per giustificare l’uso dell’esercito nello Stato dell’Illinois. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i limiti costituzionali nell’impiego delle forze armate in ambito civile.

Leggi anche: La Corte Suprema mette in dubbio i poteri d’emergenza di Trump sui dazi: in bilico la politica commerciale della Casa Bianca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Paranoid Mosca, la Corte suprema russa mette al bando Satana e satanisti. Dilemma metallaro: Ozzy o Putin? - “Paranoid”, per citare il “principe delle tenebre” Ozzy Osbourne, appena trapassato: la paranoia informa il legisatore russo. blitzquotidiano.it

"È improbabile che la Corte Suprema si esprima contro i dazi che sono la principale politica economica di #Trump. Non ha annullato l'Obamacare. Creerebbe caos": le parole del segretario di Stato Usa, Scott Bessent, che a Meet The Press ha parlato dei nuov x.com

Trump non si ferma davanti alla possibile bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema, pronto a utilizzare altre normative per imporre barriere commerciali e tutelare la sicurezza nazionale - facebook.com facebook