La Corte Suprema russa mette il divieto al Movimento Internazionale dei Satanisti
La Corte Suprema russa ha emanato un decreto che vieta il Movimento Internazionale dei Satanisti in Russia. Questa decisione, ufficiale e definitiva, limita le attività dell'organizzazione nel territorio nazionale, definendone il divieto e impedendone la presenza pubblica. La misura si inserisce nel quadro delle normative russe volte a regolamentare le associazioni considerate contrarie agli interessi pubblici o alla sicurezza dello Stato.
È stato posto un netto divieto da parte della Corte Suprema russa nei confronti del Movimento Internazionale dei Satanisti che così non avrà più spazio nel Paese. È stata definita come un’organizzazione estremista e con tale motivazione la Corte Suprema russa ha espresso un chiaro e netto divieto verso il Movimento Internazionale dei Satanisti, che era presente anche in Russia. La volontà è stata quella di porre una stretta al dilagare del fenomeno del satanismo e alle attività correlate ad esso. La sentenza ha suscitato numerose polemiche e coloro che difendono la presenza dei satanisti hanno fatto affermazioni che gettano il mistero su tutta la questione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
La Corte Suprema blocca Trump: no al dispiegamento dei soldati della Guardia Nazionale a Chicago
La Corte Suprema ha deciso di bloccare il dispiegamento dei militari della Guardia Nazionale a Chicago. Secondo la sentenza, l’intervento militare può essere autorizzato solo in casi eccezionali, e al momento il governo non ha fornito motivazioni giuridiche sufficienti per giustificare l’uso dell’esercito nello Stato dell’Illinois. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i limiti costituzionali nell’impiego delle forze armate in ambito civile.
