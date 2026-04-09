Mosca ' cessate il fuoco riguarda anche il Libano'

Mosca ha dichiarato che gli accordi tra gli Stati Uniti e l'Iran per un cessate il fuoco hanno una portata regionale e si applicano anche al Libano. La posizione è stata comunicata in risposta alle recenti negoziazioni tra le due potenze e coinvolge direttamente le dinamiche di stabilità nella regione. La Russia ha aggiunto che questa decisione riguarda tutti i paesi coinvolti nelle tensioni attuali.

La Russia ritiene che gli accordi tra gli Usa e l'Iran per il cessate il fuoco abbiano una dimensione regionale, e quindi si estendano anche al Libano. Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca, citato da Interfax, riferendo di un colloquio telefonico tenuto oggi dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. "Condanniamo fortemente l'attacco israeliano dell'8 aprile sul Libano, che ha portato a numerose vittime civili e alla estesa distruzione di infrastrutture civili", ha detto da parte sua la portavoce del ministero, Maria Zakharova, citata dalla Tass. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mosca, 'cessate il fuoco riguarda anche il Libano' Tregua Iran, leader Ue e Canada: “Attuare cessate il fuoco, anche in Libano”(Adnkronos) – "Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. Iran, cessate il fuoco. Zelensky: "Ora tocca a Mosca"Il presidente ucraino Zelensky ha accolto favorevolmente la notizia della tregua in Medio Oriente, definendola "una decisione giusta" che significa... NATO’nun Yeni Türkiye Planlar - Cem GÜRDENZ Temi più discussi: Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica2; Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica; Putin non ferma la guerra in Ucraina, ma festeggia il cessate il fuoco in Iran; Ucraina-Russia, news guerra oggi: il piano di Mosca per zona cuscinetto da Transnistria. Mosca, 'cessate il fuoco riguarda anche il Libano'La Russia ritiene che gli accordi tra gli Usa e l'Iran per il cessate il fuoco abbiano una dimensione regionale, e quindi si estendano anche al Libano. (ANSA) ... ansa.it Usa e Iran siglano un cessate-il-fuoco di due settimane e altre notizie interessantiStati Uniti e Iran hanno concordato in extremis un cessate-il-fuoco di due settimane. L’accordo è stato annunciato a circa novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum del presidente americano Donald ... limesonline.com #Ue all' #Ungheria: molto gravi le notizie sui documenti passati a #Mosca x.com Ue all'Ungheria: molto gravi le notizie sui documenti passati a Mosca - facebook.com facebook