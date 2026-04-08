Iran cessate il fuoco Zelensky | Ora tocca a Mosca

Il conflitto in Medio Oriente ha visto un accordo di cessate il fuoco, che il presidente ucraino ha commentato positivamente. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che questa scelta rappresenta un passo importante per salvare vite umane e ridurre i danni alle città e ai villaggi coinvolti. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha suscitato reazioni da parte di diverse parti coinvolte nella regione.

Il presidente ucraino Zelensky ha accolto favorevolmente la notizia della tregua in Medio Oriente, definendola "una decisione giusta" che significa "salvare vite umane, abbandonare la distruzione di città e villaggi". Lo stesso scenario che Kyev auspica anche per la propria guerra. "L'Ucraina ha sempre chiesto un cessate il fuoco nella guerra condotta dalla Russia qui in Europa. Siamo pronti a rispondere con la stessa moneta se i russi cessano i loro attacchi". Zelensky ha poi ricordato il sostegno del proprio paese alla protezione "di vite umane in Medio Oriente e nel Golfo", ribadendo che "squadre militari specializzate continueranno a operare nella regione per contribuire a rafforzare le capacità di sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, cessate il fuoco. Zelensky: "Ora tocca a Mosca" Mosca fissa scadenza per cessate il fuoco, Washington cerca aperture diplomatiche con nuove proposte.Mosca ha ridimensionato la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, limitandola a una sospensione degli attacchi solo su Kiev e con scadenza... Zelensky: ‘elezioni solo dopo il cessate il fuoco’KIEV, 11 FEB – L’Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un “cessate il fuoco” e l’ottenimento di “garanzie di sicurezza”: lo afferma il presidente... Temi più discussi: Netanyahu: Israele sostiene il cessate il fuoco con l'Iran. Libano è escluso; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Iran, nuovo ultimatum di Trump per il cessate-il-fuoco; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto. Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa di Hormuz». Teheran accetta la tregua, venerdì i negoziatiL'Iran ha accettato la proposta di tregua di 2 settimane nella guerra con gli Stati Uniti. Lo afferma il New York Yimes evidenziando che la proposta, formulata dal Pakistan, sarebbe stata approvata ... ilmattino.it Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran e perché Trump ha fermato gli attacchi contro TeheranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook #Ucraina "Accogliamo con favore l'accordo tra Trump" e l' #Iran. "La risolutezza americana funziona". È "giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra", così il ministro degli Esteri di Kiev, Sybi x.com