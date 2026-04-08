Tregua Iran leader Ue e Canada | Attuare cessate il fuoco anche in Libano

Le autorità europee e canadesi hanno chiesto di mettere in atto un cessate il fuoco in tutte le aree coinvolte, inclusa quella del Libano. Hanno anche annunciato che i loro governi si impegneranno a mantenere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, regione strategica per il traffico marittimo mondiale. La richiesta arriva in un momento di tensioni e scontri nella zona.

(Adnkronos) – "Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione è aperta ad altri partner". E' questa la parte finale della dichiarazione congiunta a firma del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, della premier. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Meloni e leader Ue: «Stop alle armi anche in Libano». Su Beirut 160 bombe. Trump sulla tregua con l’Iran, le condizioni sul nucleare e sanzioni – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

Tregua a un passo dal baratro: accordo Usa e Iran sul cessate il fuoco. Il giallo sul Libano, le posizioni in campo e i possibili scenariA soli sessanta minuti dalla scadenza del catastrofico ultimatum di Donald Trump , il mondo tira un sospiro di sollievo: Washington e Teheran hanno...

Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la sorpresa di Israele.

Vance: La tregua è fragile, Trump vuole progressi. Primi attraversamenti a HormuzAttaccati impianti petroliferi da entrambe le parti, in violazione della tregua A poche ore dall'annuncio di cessate il fuoco una raffineria di petrolio sull'isola iraniana di Lavan è stata bersagliat ... msn.com

Iran e la tregua, Meloni e altri 9 leader: «Ora negoziare una conclusione rapida e duratura della guerra, scongiuriamo grave crisi energetica globale»Usa, Iran e la tregua. «Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato oggi tra gli Stati Uniti e l’Iran». msn.com

Trump sacrifica il Libano per la tregua con l’Iran: Israele prosegue l’invasione. Ma Netanyahu dovrà giustificarsi con gli alleati estremisti di @GianniRosini x.com

Dopo l’annuncio della tregua tra Usa e Iran e l’inizio dei negoziati per arrivare a un definitivo cessate il fuoco, il governo di Kiev esorta gli stati Uniti «a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina». L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook