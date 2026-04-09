Il mondo del cinema europeo piange la scomparsa di Mario Adorf, che si è spento all’età di 95 anni l’8 aprile 2026 nella sua casa di Parigi. L’attore, noto per aver interpretato oltre 200 film, tra cui “Operazione San Gennaro”, è deceduto dopo una breve malattia. La sua carriera si è sviluppata in diversi generi e produzioni, lasciando un’impronta significativa nel panorama cinematografico internazionale.

Il mondo del cinema dice addio a Mario Adorf, scomparso all’età di 95 anni. L’attore, volto iconico del cinema europeo, si è spento l’8 aprile 2026 nel suo appartamento di Parigi, dopo una breve malattia. A comunicare la notizia sono stati il suo manager Michael Stark e l’agenzia che lo rappresentava. Accanto a lui, fino all’ultimo momento, c’era la moglie Monique, che lo ha trovato senza vita nella loro casa. Proprio nei giorni precedenti, Adorf aveva voluto mandare un ultimo messaggio di gratitudine al suo pubblico, ringraziandolo per l’affetto ricevuto in tanti anni di carriera. Una carriera straordinaria. Nel corso della sua lunghissima carriera, ha preso parte a oltre 200 tra film e produzioni televisive, diventando uno degli attori più versatili e riconoscibili del panorama europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Mario Adorf, gigante del cinema europeo: ha recitato in oltre 200 film tra cui “Operazione San Gennaro”

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